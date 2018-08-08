"Путин N*хui": в 10-ю годовщину нападения РФ грузины вышли к российскому представительству в Тбилиси (фото)

По официальным данным грузинских властей, в результате событий 2008 года погибли более 400 человек, свыше 2 тысяч ранены.

7 августа в Тбилиси состоялась акция, посвященная 10-й годовщине вторжения России в Грузию.

Как передает ТСН, возле российского представительства в посольстве Швейцарии (дипломатические отношения между Москвой и Тбилиси разорваны) собрались студенты, активисты, представители различных партий и простые жители.

Они держали плакаты с надписями "Россия, прочь от Грузии", "Россия убивает" и другие, а также фотографии с президентом РФ Владимиром Путиным с надписью "N*хui".

Читайте такжеУкраина и Грузия должны стать членами НАТО - глава МИД Латвии

Как сообщал УНИАН, в ночь на 8 августа 2008 года российские военные вошли в Грузию после попытки Тбилиси восстановить контроль над самопровозглашенными республиками Южная Осетия и Абхазия. В результате 5-дневной войны Россия признала независимость этих двух грузинских регионов и ввела дополнительные войска и вооружения на свои военные базы на этих территориях.

Все государства мира, за исключением России, Венесуэлы, Никарагуа и Науру, признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией.

По официальным данным грузинских властей, в результате событий 2008 года погибли более 400 человек, свыше 2 тысяч ранены.

Украина призвала Россию вывести войска с оккупированных грузинских территорий.