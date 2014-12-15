В России хотят предложить ООН ликвидировать Гаагский трибунал

Глава партии «Родина», депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев предлагает обратиться от лица российского парламента к Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций с предложением ликвидировать Гаагский трибунал, пишут «Известия».

Читайте также«Акт в поддержку свободы Украины» передали на подпись президенту СШАДепутат подготовил "Проект обращения к Генеральной Ассамблее ООН, а также парламентам государств - членов ООН и международным парламентским организациям о наличии существенных недостатков в деятельности Международного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии". Этот документ в ближайшее время будет рассмотрен в Госдуме.

"Мы видим, что Гаагский трибунал превратился в карательный орган, который исполняет заказы США. Люди десятилетиями сидят на скамье подсудимых без предъявления конкретных обвинений и без доказательной базы совершенного преступления. А мы говорим о каком-то мифическом "великом европейском правосудии" – это просто смешно. Можно посмотреть на то, что творится в Новороссии. Там все преступления зафиксированы, но в Гааге на это внимания не обращают. Поэтому мы должны поставить вопрос – или этот институт работает по закону, или такой трибунал, который не обращает внимания на многие преступления и только и делает, что преследует сербов, никому не нужен", - прокомментировал свое предложение Журавлев.

Читайте такжеВ Брюсселе прорабатывают возможный визит президента Порошенко на саммит ЕСОн напомнил, что у Гаагского трибунала уже трижды заканчивались полномочия, но их оперативно продлевали. После последнего продления они заканчиваются в конце 2014 года, и депутат настаивает на том, что продлевать их ни в коем случае не нужно.