Россия в полной мере ощутит результат санкций в 2015 году - МИД Чехии

”Россия в полной мере ощутит результаты санкций со стороны США и Евросоюза в 2015 году. Но изменения в поведении Москвы по отношению к Украине можно ожидать лишь в более длительном временном горизонте”, - считает МИД Чехии, передает РИА «Новости».

”Самым наглядным проявлением нынешней ситуации в России является падение курса рубля, ограниченный доступ на финансовые рынки и уход капиталов. Вместе со снижением цен на нефть это ведет к синергетическому эффекту, что наносит значительный ущерб российской экономике”, - говорится в заявлении.

Читайте также«Роснефть» на фоне санкций пересаживает топ-менеджеров со служебных на личные авто В МИД Чехии считают, что главный результат санкций в комбинации с другими факторами даст о себе знать в течение следующего года, когда можно будет ожидать дальнейший рост инфляции, реальный рост цен и продолжение ухода иностранного капитала.

По мнению авторов документа, в связи с запретом доступа на западные финансовые рынки в России замедлятся или остановятся стратегически важные инвестиционные проекты. При длительном действии санкций и одновременно низких ценах на нефть возникнет внутриполитическая дилемма: поддерживать ли малоэффективные госфирмы или провести необходимые внутренние реформы и диверсифицировать экономику.

”Влияние санкций на изменения российской политики в отношении Украины нереально ожидать раньше, чем в длительном временном горизонте”, - говорится в документе и одновременно отмечается, что некоторые проявления изменений уже можно наблюдать.

Нынешние проблемы российской экономики вызваны не только западными санкциями: значительную роль в них играют многолетние структурные проблемы национального хозяйства, вызванные акцентированием на добыче и экспорте сырья, а также потерей доверия в российского партнера, считают авторы доклада.

Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку в Донбассе. Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет в Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.