В годовщину бомбардировки Хиросимы премьер Японии заявил о необходимости встретиться с Ким Чен Ыном

Глава японского правительства намерен построить новые японско-северокорейские отношения.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил желание встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном для обсуждения ядерного разоружения КНДР.

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Как передает РБК, японский премьер в своем выступлении в связи с годовщиной ядерной бомбардировки Хиросимы отметил, что в отношениях с Пхеньяном у Токио наблюдается стагнация. "Я наконец должен встретиться с Ким Чен Ыном, пообщаться с ним, решить ядерный и ракетный вопросы, а также построить новые японско-северокорейские отношения", - сказал Абэ.

28 июля Kyodo узнало, что в КНДР создана специальная группа для развития диалога с Японией. А до этого сообщалось, что в Токио рассматривали возможность встречи глав МИД двух стран.

Как сообщал УНИАН, ранее госсекретарь США сообщил, что Ким Чен Ын договорился с Трампом, что сам определит сроки ядерного разоружения КНДР.