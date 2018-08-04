Ким Чен Ын договорился с Трампом, что сам определит сроки ядерного разоружения КНДР - госсекретарь США

По словам Помпео, "весь мир рассчитывает на то, что Ким Чен Ын будет придерживаться денуклеаризации".

Лидер КНДР Ким Чен Ын должен сам определить сроки окончательного ядерного разоружения. Это результат его договоренности с Дональдом Трампом на встрече 12 июня.

Об этом госсекретарь США Майк Помпео рассказал в интервью телеканалу Channel News Asia, передает 112.ua.

"Окончательные сроки денуклеаризации будут установлены председателем Кимом, по меньшей мере, отчасти. Это его решение. Мир должен чувствовать себя спокойнее, чем до саммита между двумя лидерами, когда у нас была сложная ситуация с запуском ракет, ядерными испытаниями. Ничего из этого ни разу не произошло с 12 июня", - сказал Помпео.

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Однако он добавил, что санкции в отношении Пхеньяна сохранятся до полного ядерного разоружения Корейского полуострова.

"Все страны поддержали резолюцию Совбеза ООН, и эти санкции сохранятся, пока мы не добьемся полной денуклеаризации Северной Кореи. Неважно, какой прогресс сделан, пока эти санкции останутся", − сказал Помпео.

По словам Госдепа, "весь мир рассчитывает на то, что Ким Чен Ын будет придерживаться денуклеаризации".

Как сообщал УНИАН, ранее Трамп заявил об ожидании новой встречи с Ким Чен Ыном.