Белый дом: мы не смотрим на ядерное разоружение КНДР через "розовые очки"

В администрации президента США отметили, что никто не исключает того, что ситуация достигнет точки, когда не будет сомнений в том, что Ким Чен Ын не принимает своих обещаний всерьез.

На фоне сообщений о том, что Северная Корея продолжает свою ядерную программу, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон указал, что США не возлагают на северокорейское руководство избыточных надежд.

"В администрации нет никого, кто бы смотрел на перспективы денуклеаризации Северной Кореи через "розовые очки", - заявил он в воскресенье, 5 августа, передает DW.com.

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Болтон отметил, что никто не исключает того, что ситуация достигнет точки, когда не будет сомнений в том, что Ким Чен Ын не принимает своих обещаний всерьез. "Президент (Трамп – Ред.) дает Ким Чен Ыну мастер-класс, как следует держать дверь открытой, и если Северная Корея не сможет пройти сквозь нее, то даже злейшие враги президента не смогут сказать, что она была открыта недостаточно широко", - подчеркнул он.

О том, что Северная Корея не прекратила разработку ни ядерной, ни ракетной программы, говорится в докладе, представленном в Совбезе ООН в начале августа независимыми экспертами после шестимесячного расследования. В конце июля источники в разведке США сообщили, что КНДР возобновила работы по созданию межконтинентальных ракет. По их информации, полученные недавно спутниковые снимки свидетельствуют, что в исследовательском центре под Пхеньяном, где были созданы первые межконтинентальные баллистические ракеты Северной Кореи, ведутся работы над одной или двумя баллистическими ракетами на жидком топливе.

О полном ядерном разоружении на Корейском полуострове лидер КНДР Ким Чен Ын договорился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином во время их встречи 27 апреля в пограничной деревне Пханмунджом. В июне судьба северокорейской ядерной программы стала одной из тем саммита США - КНДР в Сингапуре. По итогам встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына был подписан совместный документ, который обязывает Северную Корею к полной денуклеаризации Корейского полуострова.