Трамп написал письмо Ким Чен Ыну

22:36, 04 августа 2018
Мир
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REUTERS

Как сообщила представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт, американская делегация сегодня в Сингапуре передала главе МИД КНДР Ли Ён Хо личное послание Трампа, передает Deutsche Welle.

В Сингапуре проходит форум по безопасности. Факт передачи письма подтвердил в своем Twitter глава Госдепартамента США Майк Помпео.

Ранее, по словам Трампа, администрация Белого дома получила письмо от Ким Чен Ына. Никакой информации о содержании обращения не поступало. По словам пресс-секретаря Трампа Сары Сандерс, переписка между лидерами двух государств свидетельствует о желании "реализовать достигнутые соглашения" в рамках саммита на высшем уровне, который состоялся в Сингапуре в июне 2018 года.

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Теги: #Трамп#КНДР#Ким Чен Ын