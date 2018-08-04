Трамп написал письмо Ким Чен Ыну
22:36, 04 августа 2018Мир
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В Сингапуре проходит форум по безопасности. Факт передачи письма подтвердил в своем Twitter глава Госдепартамента США Майк Помпео.
REUTERS
Президент США Дональд Трамп напи сал письмо главе Северной Кореи Ким Чен Ыну.
Как сообщила представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт, американская делегация сегодня в Сингапуре передала главе МИД КНДР Ли Ён Хо личное послание Трампа, передает Deutsche Welle.
В Сингапуре проходит форум по безопасности. Факт передачи письма подтвердил в своем Twitter глава Госдепартамента США Майк Помпео.
Ранее, по словам Трампа, администрация Белого дома получила письмо от Ким Чен Ына. Никакой информации о содержании обращения не поступало. По словам пресс-секретаря Трампа Сары Сандерс, переписка между лидерами двух государств свидетельствует о желании "реализовать достигнутые соглашения" в рамках саммита на высшем уровне, который состоялся в Сингапуре в июне 2018 года.
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