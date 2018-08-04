Трамп написал письмо Ким Чен Ыну

В Сингапуре проходит форум по безопасности. Факт передачи письма подтвердил в своем Twitter глава Госдепартамента США Майк Помпео.

Президент США Дональд Трамп напи сал письмо главе Северной Кореи Ким Чен Ыну.

Как сообщила представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт, американская делегация сегодня в Сингапуре передала главе МИД КНДР Ли Ён Хо личное послание Трампа, передает Deutsche Welle.

В Сингапуре проходит форум по безопасности. Факт передачи письма подтвердил в своем Twitter глава Госдепартамента США Майк Помпео.

Ранее, по словам Трампа, администрация Белого дома получила письмо от Ким Чен Ына. Никакой информации о содержании обращения не поступало. По словам пресс-секретаря Трампа Сары Сандерс, переписка между лидерами двух государств свидетельствует о желании "реализовать достигнутые соглашения" в рамках саммита на высшем уровне, который состоялся в Сингапуре в июне 2018 года.