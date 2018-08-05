США прокомментировали покушение на президента Венесуэлы

Президент Венесуэлы часто обвиняет Соединенные Штаты, которые ввели санкции против ряда должностных лиц его правительства, в сговоре против него.

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон опроверг причастность США к взрыву дронов во время военного парада в Каракасе, столице Венесуэлы, на котором присутствовал президент страны Николас Мадуро.

«Я могу сказать однозначно, в этом деле нет никакого вмешательства американского правительства», – заявил 5 августа Джон Болтон в интервью телеканалу Fox News, передает Радио Свобода.

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Власти Венесуэлы назвали взрыв 4 августа покушением на президента Мадуро. В результате инцидента ранены семь солдат, однако сам президент и другие политики не пострадали.

Через несколько часов после взрыва Мадуро в покушении на себя обвинил Колумбию, которая эти обвинения отвергла.

Президент Венесуэлы часто обвиняет Соединенные Штаты, которые ввели санкции против ряда должностных лиц его правительства, в сговоре против него. Также он неоднократно заявлял, что американские политики разрабатывают планы его свержения, чтобы положить конец почти двадцатилетнему социалистическому режиму Венесуэлы.

Болтон предположил, что правительство Мадуро могло стоять за взрывом, вспомнив о распространенной в стране коррупции и притеснениях. «Если правительство Венесуэлы имеет какую-то четкую информацию, которую они хотят нам предоставить, которая бы потенциально могла доказать нарушение американского уголовного закона, мы ее внимательно рассмотрим», – добавил Болтон.

55-летний Мадуро является бывшим водителем автобуса. Он занял пост президента Венесуэлы после смерти Уго Чавеса в 2013 году. За время его президентства в стране резко ухудшилась экономическая ситуация. Кризис привел к дефициту продовольствия и росту инфляции, в то же время резко сокращается добыча нефти.

В мае Мадуро переизбрали на второй шестилетний срок. США и ряд других государств еще до начала голосования заявили, что не признают результаты выборов в Венесуэле.