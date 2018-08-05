Мадуро заявил, что за покушением на него стоит президент Колумбии, а там назвали обвинения "абсурдными"

Для Мадуро "уже стало нормой обвинять Колумбию в любых ситуациях", добавили в правительстве страны.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что за покушением на него стоит правая оппозиция и президент Колумбии.

Об этом сообщает Новое время со ссылкой на Associated Press.

"Это было покушение на меня. Сегодня они пытались меня убить", - заявил он.

Президент добавил, что доказательства, собранные на данный момент, указывают, что за покушением стоит крайняя правая оппозиция, которая действовала при поддержке Колумбии. Мадуро заявил, что не сомневается: личную ответственность за атаку несет президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос.

Он также заявил, что несколько подозреваемых в причастности к покушению уже задержаны, однако не стал раскрывать деталей.

#VIDEO#Venezuela Presidente @NicolasMaduro asegura que hubo un atentado para matarlo. "Han intentado asesinarme el día de hoy y todo apunta a la ultraderecha venezolana en alianza con la ultraderecha colombiana y que el nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado" pic.twitter.com/WbhBgIg40B — TCS Noticias (@tcsnoticias) August 5, 2018

В тоже время правительство Колумбии назвало "абсурдными" обвинения президента Венесуэлы Николаса Мадуро в организации покушения.

Соответствующее заявление колумбийский МИД опубликовал в своем Twitter.

"МИД от имени правительства Колумбии решительно отвергает обвинения в адрес президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса, сделанные президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Обвинения в том, что колумбийский лидер несет ответственность за предполагаемое нападение на президента Венесуэлы, являются абсурдными и лишены всякого основания", - говорится в сообщении.

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В ведомстве добавили, что для Мадуро "уже стало нормой обвинять Колумбию в любых ситуациях".

"Мы требуем уважения к президенту Хуану Мануэлю Сантосу, правительству и колумбийскому народу", - написали в МИД.

Comunicado de Prensa pic.twitter.com/IgPfNzF9ft — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) August 5, 2018

Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро был эвакуирован в безопасное место после нескольких взрывов в воздухе во время военного парада, где он выступал с речью.

Местные власти классифицировала инцидент как террористическое нападение.