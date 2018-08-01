В Японии создали секретариаты по вопросам передачи трона

В их обязанности входит содействие созданию специальной комиссии, которая займется планированием сопутствующих передаче трона церемоний, а также обеспечением координации.

Специальные секретариаты, ответственные за контроль приготовлений к прижизненной передаче Хризантемового трона от императора Акихито его наследнику принцу Нарухито, были созданы при правительстве и МИД Японии.

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Секретариат при правительстве будет состоять из 26 человек. В его обязанности входит содействие созданию специальной комиссии, которая займется планированием сопутствующих передаче трона церемоний, а также обеспечение координации между различными ведомствами, передает kommersant.ru.

«Секретариат при МИД Японии будет сотрудничать с созданным при кабинете министров секретариатом по делам о передаче трона и займется подготовкой к церемонии по случаю возведения на престол с участием иностранных гостей, которая состоится 22 октября 2019 года», - говорится в пресс-релизе МИДа. Численность сотрудников секретариата при министерстве не уточняется.

Император Японии Акихито отречется от престола в пользу кронпринца Нарухито 30 апреля 2019 года. Последний раз такое происходило в 1817 году. Акихито является 125-м императором Японии, он правит с 1989 года. Нарухито должен занять престол 1 мая 2019 года.