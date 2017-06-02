В Японии приняли закон об отречении императора

Нижняя палата японского парламента в пятницу, 2 июня, поддержала законопроект, который позволит императору Акихито отречься от престола, пишет DW.

На следующей неделе относительно законопроекта должны проголосовать в верхней палате парламента. После этого будет определен график отречения, что должно произойти в течение трех лет. По информации источников японского информагентства Kyodo, вероятнее всего отречение состоится в декабре 2018 года, когда Акихито исполняется 85 лет. Вместо него должность императора займет кронпринц Нарухито, которому сейчас 57 лет.

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Акихито сам просил о возможности отказаться от престола, поскольку состояние его здоровья может помешать выполнению обязанностей.

Акихито стал императором в 1989 году и является первым японским монархом, которому официально не приписывают божественную природу. Он также должен стать первым за последние 200 лет монархом, который отречется от престола. Последний раз отрекался от престола император Кокаку в 1817 году.

Императорская династия Японии имеет самую длинную монаршую историю в мире и продолжается уже более 2600 лет. Сейчас лицо императора выполняет в основном символические функции в государственном устройстве Японии.