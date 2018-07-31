Трамп уверяет, что сговор с Россией – это не преступление

Такой комментарий он сделал на фоне начала суда над бывшим главой его избирательного штаба.

Президент Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал расследование специального представителя Департамента юстиции Роберта Мюллера относительно вмешательства России в американские выборы в 2016 году.

За несколько часов до начала суда над Полом Манафортом он написал на странице в Twitter, что никакого сговора между его командой и Россией не было. А если бы и был, то это не преступление.

Об этом пишет Reuters, напоминая, что Манафорт был главой избирательного штаба Трампа. Сегодня он предстанет перед судом по обвинению в налоговом и банковском мошенничестве. Рассмотрение дела против политтехнолога напомнило о расследовании вмешательства России в выборы и возможного сговора между членами команды кандидата-республиканца с российским правительством.

«Сговор – это не преступление. Но это не важно, потому что не было никакого сговора (кроме нечестной Хиллари и демократов)!» - написал Трамп на своей странице в соцсети.

Президент США отрицает сговор с российским правительством уже много месяцев. Сегодня же он фактически повторил утверждение своего личного юриста Руди Джулиани, который в эфире американского телевидения заявил, что «сговор – это не преступление». Вероятно, это очередной стратегический шаг, нацеленный лишить расследования Мюллера легитимности.

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Американские юристы отмечают, что сотрудничество с иностранцами с целью повлиять на выборы в США может нарушать сразу несколько законов страны. К примеру, закон о финансировании избирательной кампании признает преступлением "получение взносов или денежных пожертвований или же других ценных вещей» от иностранцев в связи с выборами. В частности, преступлением считается получение результатов «оппозиционного исследования», то есть компрометирующих материалов.

«Сговор – это фактически партнерство в преступлении», - пояснил бывший федеральный прокурор и профессор права Университета Джорджа Вашингтона Рэндалл Элиасон.