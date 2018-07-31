В США начинается суд над Манафортом

В США 31 июля начинается суд над бывшим политтехнологом Виктора Януковича Полом Манафортом. Ему вменяют уклонение от уплаты налогов и отмывание денег, полученных от бывшей украинской власти.

Во вторник, 31 июля, в США начинается суд над бывшим политтехнологом Виктора Януковича и экс-руководителем предвыборной кампании Дональда Трампа Полом Манафортом.

Его в частности обвиняют в отмывании денег, полученных от бывшей украинской власти, сообщает DW.

Заседание состоится в федеральном окружном суде Александрии в штате Вирджиния. По данным газеты New York Times, первый этап слушаний продлится три недели. В сентябре во время слушаний по другому делу Манафорт предстанет перед окружным судом округа Колумбия.

Главной темой слушаний 31 июля будут не вероятные российские связи Манафорта, а его уклонение от уплаты налогов и неправомерно полученные доходы. По данным агентства AP, члены жюри будут рассматривать фотографии, доказывающие приобретение им автомобиля марки Mercedes-Benz, дорогой одежды и антиквариата, ковров и произведений искусства.

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Манафорта обвиняют в уклонении от уплаты налогов в период работы лоббистом на украинскую "Партию регионов" и бывшего президента Виктора Януковича, которые он якобы отмывал через оффшоры. По данным спецпрокурора Роберта Мюллера, он получил за работу на прежнюю украинскую власть 60 миллионов долларов, передает Bloomberg. После того, как Янукович в 2014 году бежал с Украины, доход Манафорта резко упал.

Расследование сосредоточено на консалтинговой работе Манафорта в Украине и только кратко касается его участия в президентской кампании. Роберт Мюллер планирует вызвать на заседание 35 свидетелей. Кроме того, будет свидетельствовать бывший партнер Манафорта лоббист Год Гейтс.

Обвинения Полу Манафорту и его бывшему бизнес-партнеру Рику Гейтсу было выдвинуто в октябре 2017 года. В обвинительном заключении отмечалось, что Манафорт на протяжении нескольких лет лоббировал интересы тогдашнего президента Украины Виктора Януковича и Партии регионов, не будучи зарегистрированным в США в качестве "иностранного агента", а также был причастен к отмыванию средств, уклоняясь от уплаты налогов.