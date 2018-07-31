Россия позволила польским экспертам осмотреть останки самолета Качинского в Смоленске

Российская сторона положительно рассмотрела одно из заявлений о международной юридической помощи в деле расследования причин Смоленской катастрофы.

Российская сторона дала согласие допустить польских прокуроров к останкам самолета Ту-154М, в котором в 2010 году разбился под Смоленском президент Польши Лех Качинский и ряд высокопоставленных польских чиновников.

Об этом сообщило Польское Радио со ссылкой на прокурора Аркадиуша Ярашека.

По его словам, российская сторона положительно рассмотрела одно из заявлений о международной юридической помощи в деле расследования причин Смоленской катастрофы.

При этом отмечается, что польская прокуратура не информирует, какого рода действия эксперты будут выполнять в Смоленске, нет информации ни о составе делегации, ни о дате приезда в город.

Читайте такжеРоссия отказала Польше в реконструкции обломков самолета Качиньского

Справка УНИАН. 10 апреля 2010 года неподалеку от аэродрома «Северный» возле Смоленска разбился самолет Ту-154. На его борту находились президент Польши Качинский, его супруга и другие высокопоставленные лица - всего 96 человек, все они погибли. Польская делегация летела на мероприятия к 70-й годовщине Катыньской трагедии.

В российском Межгосударственном авиационном комитете назвали причинами катастрофы польского самолета неправильные действия экипажа и психологическое давление на него.

В свою очередь Комиссия государственной авиации по расследованию авиакатастроф МВД Польши признала причиной катастрофы ошибку экипажа, выделив в качестве фактора происшествия недостаточное аэронавигационное обеспечение полета со стороны диспетчеров аэродрома.

Читайте такжеСмоленская трагедия: на корпусе самолета Качинского нашли следы взрывчатки

Сторонники польской партии «Закон и справедливость» (PiS), соучредителем которой был Качинский убеждены, что катастрофа стала следствием организованного покушения на жизнь президента, и заявляли, что польская и российская власть всячески скрывают это.

В Польше решили повторно расследовать причины Смоленской катастрофы и создали новую комиссию. Чиновники анонсировали в ближайшее время обнародование отчета комиссии о причинах трагедии.

Читайте такжеВ гробах жертв Смоленской катастрофы оказались перепутанные фрагменты тел и мусор

10 апреля 2018 года бывший министр обороны, председатель подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы Антони Мацеревич заявил, что причиной смерти жертв Смоленской катастрофы был взрыв, который произошел перед тем, как польский правительственный самолет упал на землю.

11 июля подкомиссия минобороны Польши по повторному расследованию катастрофы проинформировала, что российская сторона отказала Польше в реконструкции обломков самолета Качиньского.

Отмечалось в заявлении, что в соответствии с инструкцией Международной организации гражданской авиации реконструкция разбитого самолета "очень важна и необходима" для выяснения причин катастрофы.