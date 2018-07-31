Трамп заявил о готовности встретиться с президентом Ирана

Президент США уверен, что лидеры Ирана в будущем захотят провести с ним встречу.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отмечает, что готов встретиться с президентом Ирана Хасаном Роухани.

Об этом президент США сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Вашингтоне, которая транслировалась на сайте Белого дома.

Президент США заявил, что готов встретиться с любым лидером, и, по его мнению, важно разговаривать с другими лидерами, особенно когда речь идет «о возможных войнах, смертях, голоде и прочее».

В частности, Трамп напомнил о своей встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном, после которой произошли позитивные изменения, и "удалось вернуть наших пленников домой".

"У меня состоялась замечательная встреча с президентом России Путиным. Я думаю, что это была замечательная встреча с точки зрения будущего, безопасности и экономического развития, предоставления защиты Израилю и защиты всем...", - подчеркнул Трамп.

"И я бы, конечно, встретился с Ираном, если они захотят встречаться. Я не знаю, готовы ли они уже. Они сейчас переживают сложное время", - добавил он.

При этом президент США вновь выступил против иранского ядерного соглашения.

"Я верю, что они, вероятно, в конечном итоге захотят встретиться, и я готов встретиться в любое время, когда они захотят. И я не делаю это из-за силы или слабости", - отметил Трамп.

Он подчеркнул, что готов встречаться, если встреча приведет к содержательным результатам.

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"Нет предварительных условий. Если они захотят встретиться, я проведу встречу", - отметил он.

*** Ядерное соглашение с Ираном, заключенное летом 2015 года, предусматривает разрешение на мирное использование Ираном ядерной энергетики в обмен на обещание Тегерана не разрабатывать ядерное оружие. Иран, с одной стороны, и США, Германия, Франция, Великобритания, Россия и Китай - с другой, договорились, что Тегеран существенно ограничивает свою ядерную программу в обмен на отмену экономических санкций.

В конце апреля израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль имеет «новые и убедительные доказательства» того, что Иран скрывал свои ядерные амбиции. Между тем Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло в своих ежеквартальных отчетах, что Иран не обогащал уран выше допустимого уровня.

8 мая Трамп объявил о выходе США из заключенного в 2015 году соглашения по иранской ядерной программе. Оно предусматривает отмену санкций против Тегерана, разрешение на мирное использование Ираном атомной энергетики в обмен на обещание страны не разрабатывать ядерное оружие. Европейский Союз заявил о намерении спасти соглашение. Еврокомиссия объявила также меры по защите европейских компаний, занимающихся бизнесом в Иране, от возможных американских санкций.