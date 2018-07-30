Трамп рассказал о "конфликте интересов" со спецпрокурором Мюллером

Трамп также заявил об "очень плохих противоречивых деловых отношениях" с Мюллером.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у специального советника ФБР Роберта Мюллера, который расследует вероятный сговор между избирательной кампанией Трампа и Россией, есть конфликт интересов с ним.

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Намерен ли Роберт Мюллер когда-нибудь раскрыть свой конфликт интересов с президентом Трампом, в том числе то, что у нас были очень плохие противоречивые деловые отношения, и я отклонил его кандидатуру на пост главы ФБР (за день до назначения его спецпрокурором), а Коми - его близкий друг", - заявил Трамп.

Напомним, Трамп уволил Джеймса Коми с должности главы ФБР в мае 2017 года, когда бюро проводило расследование возможных связей между избирательным штабом Трампа и Россией.

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В январе New York Times сообщала, что Трамп хотел отправить в отставку специального прокурора Мюллера, но передумал после того, как адвокат Белого дома Дональд Макган отказался передавать это предложение Департаменту юстиции и пригрозил уволиться сам.

Среди претензий Трампа было то, что у Мюллера есть три конфликта интересов, которые должны отстранить его от наблюдения за расследованием "русского следа" в американских выборах 2016 года.

Он указывал на давний спор в Национальном гольф-клубе, работу Мюллера в юридической фирме, которая ранее представляла зятя президента Джареда Кушнера, а также то, что Мюллеру предлагали вернуться на должность директора ФБР за день до назначения спецпрокурора, который должен расследовать связи штаба Трампа с россиянами.