В Германии хотят ограничить срок полномочий канцлера

14:20, 29 июля 2018
Мир
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Ангела Меркель / фото REUTERS

Такое заявление глава либеральной Свободной демократической партии Германии (СДПГ) Кристиан Линднер сделал изданию Bild, пишет Новая Газета.

«Все предыдущие главы правительств были прогрессивнее госпожи Меркель. Это связано с длительностью нахождения у власти», — пояснил Линделл.

По его мнению, при канцлере Ангеле Меркель, которую выбирают четвертый раз подряд, происходит «политический застой».

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Последний раз бундестаг проголосовал за назначение на пост федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, которую выдвинул президент Франк-Вальтер Штайнмайер, 14 марта.

До этого Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с Меркель, Христианско-социальный союз (ХСС) во главе с Хорстом Зеехофером и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с Олафом Шольцем подписали коалиционное соглашение. Именно эти партии заняли большинство мест в бундестаге.

Меркель находится у власти с 2005 года. В ФРГ только три канцлера из восьми занимали свой пост больше десяти лет: Конрад Аденауэр (1949-1963), Гельмут Коль (1982-1998) и Меркель.

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Теги: #Ангела Меркель#канцлер Германии