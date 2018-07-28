Черногория предложит иностранцам гражданство за инвестиции

Получить паспорта в качестве инвесторов смогут только 2 тыс. иностранных граждан в течение первых трех лет действия программы.

Власти Черногории объявили о запуске программы получения гражданства страны через инвестиции.

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Подать заявку на получение черногорского паспорта потенциальные инвесторы смогут с октября 2018 года, сообщается на сайте правительства Черногории, передает kommersant.ru. Предлагается несколько вариантов инвестиций. Это вливания в размере 450 тыс. евро в одобренные правительством проекты в развитых регионах страны или инвестиции в размере 250 тыс. евро в проекты в менее развитых регионах.

Получить паспорта в качестве инвесторов смогут только 2 тыс. иностранных граждан в течение первых трех лет действия программы. В течение месяца после подачи заявления участники программы получат статус постоянного жителя Черногории, а через шесть месяцев - гражданство страны.

Агентство Bloomberg подготовило рейтинг стран, гражданство которых может купить любой желающий. Самым дорогим является гражданство Австрии: чтобы получить его, иностранцу нужно инвестировать в экономику страны не менее $23,75 млн. Следом с большим отставанием идет Кипр ($2,38 млн), на третьем месте - Мальта ($1,07). Замыкают пятерку Турция ($1 млн) и Вануату ($227 тыс.), причем эти страны стали продавать гражданство только в 2017 году. Также в числе государств, гражданство которых можно купить - Гренада ($208 тыс.), Сент-Китс и Невис ($150 тыс.), а также Сент-Люсия, Доминика и Антигуа и Барбуда. В этих трех странах Карибского бассейна гражданином можно стать за $100 тыс.