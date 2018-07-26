Business Insider: Подаренный Трампу мяч от Путина тщательно проверили на "жучки"

Хотя мяч все же содержал секретный чип.

Во время встречи в Хельсинки президент России Владимир Путин подарил лидеру США красно-белый футбольный мяч. И у многих возникли подозрения, нет ли в нем специального шпионского «жучка». Что же, в мяче действительно был передатчик, пишет Business Insider.

Директор Национальной разведки США Дэн Коутс на конференции по вопросам безопасности сказал, что даже не сомневался в том, что подарок Путина «нужно тщательно проверить». Сенатор от штата Каролина Линдси Грэхам сказал: «Я бы проверил тот мяч на содержание приборов для подслушивания и никогда бы не позволил его принести в Белый дом».

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Издание признает, что для опасений и подозрений есть немало причин. У России богатая история собирания секретов США на протяжении более чем 150 лет. И порой ее шпионские методы удивляли или даже поражали американских экспертов в сфере безопасности. Но вставить «жучок» в мяч и вручить его Трампу на пресс-конференции было бы слишком нагло.

Впрочем, мяч фирмы Adidas содержит встроенный электронный чип прямо под знаком wi-fi. Согласно информации на сайте производителя спортивной одежды и аксессуаров, чип вшит под логотипом и находится в «пассивном» режиме. Но, скажем, Дональд или Мелания Трамп могут активировать его с помощью своего мобильного телефона. Если это сделать, то президент США и первая леди могут получить на экран информацию о мяче, контент о футболе от производителя, специальные «квесты» и тому подобное.

Но «жучок» не сохраняет никакую информацию о том, как мяч использовали. Хотя не исключено, что его можно обновить и добавить ему новые функции. В компании Adidas отказались комментировать запрос журналистов Bloomberg о том, могла ли разведка России взломать и использовать их чип в мяче. Однако, на сайте компании написано, что встроенные параметры «не возможно удалить или переписать».

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сказала, что подарок Путина проверили, как и все подарки, полученные президентом США.