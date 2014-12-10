Квасьневский впервые открыто признал существование тюрьмы ЦРУ в Польше

По некоторым данным, это учреждение функционировало в 2002-2003 годах - в течение второго президентского срока Квасьневского, передает BBC.

Во вторник был обнародован доклад сената США, осуждающий "усиленные методы допроса", которые практиковало ЦРУ в первые годы после терактов 11 сентября 2001 года.

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Квасьневский также счел методы допросов в тюрьме ЦРУ "неприемлемыми и не подлежащими оправданию".

По словам Квасьневского, в ходе беседы с тогдашним президентом США Джорджем Бушем в Белом доме в 2003 году он сказал, что тюрьму необходимо закрыть.