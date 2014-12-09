В США обнародовали доклад о допросах ЦРУ: лишение сна, избиение и болезненные позы

Председатель сенатского комитета по разведке Дайан Файнштейн заявила, что то, как сотрудники спецслужб обращались с заключенными, в ряде случаев следует расценивать как пытки, сообщает BBC.

В докладе говорится, что подобные методы допроса, практиковавшиеся после массированной атаки на США в сентябре 2001 года, ни разу не помогли добыть полезную информацию о планах боевиков.

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В числе жестких методов допроса, которые ЦРУ применяло по отношению к подозреваемым в терроризме - лишение сна на срок до 180 часов, унижения, избиения и длительное содержание в болезненных позах.

Согласно докладу сенаторов, руководство ЦРУ допускало серьезные ошибки при реализации программы по борьбе с терроризмом, а обнародуемая агентством информация часто была недостоверной.