"Единорог, плывущий над радугой": экс-спикер Трампа рассказал о работе на действующего президента США

По словам экс-спикера Трампа, его прямолинейность в высказываниях влечет риски, которые могут взять на себя далеко не все.

Бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер презентовал свою книгу "Брифинг: политики, пресса и президент", в которой изложил секреты работы на действующего президента США Дональда Трампа.

Книга вышла в печать и издание The Independent публикует отрывки из нее, передает ТСН.

Следует отметить, что воспоминания Спайсера - это последнее из целой серии воспоминаний в команде Трампа. Если предыдущие книги Майкла Вольфа и Джеймса Коми касались часто разоблачительных моментов в сотрудничестве с президентом, то книжка Спайсера - это воспоминания полностью лояльного работника, который не прекращал защищать своего шефа в СМИ.

В частности, Спайсер вспомнил разговор с Трампом, когда в информационном поле дела у избранного президента шли все хуже. "Шон, мы погибаем в медиа. Независимо от того, что мы делаем, мы погибаем. Я знаю, что это не твоя вина. Я знаю, что вы, ребята, стараетесь. Я думаю, нам нужно изменить некоторые вещи. Нам нужно найти новых людей", - говорил Трамп. "Нам нужен здесь Энтони", - добавил президент. "Энтони?", - подумал Спайсер.

После того как охранник Трампа ушел в столовую, президент сказал "Скарамуччи". Шон Спайсер объяснил такой выбор кандидата на спикера администрации президента жесткостью Энтони Скарамуччи. "Он надеялся, что жесткость будет работать в Белом доме: помогать бить медиа и остановить утечки информации, которые тогда были", - написал Спайсер.

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Также он вспоминает медийные конфликты во время предвыборной кампании. В частности, он вспоминает о шоковых ситуациях, которые создавал сам Трамп-кандидат. В частности, по утверждениям Спайсера, к афроамериканцам, латиноамериканцам и избирателям азиатского происхождения не пытались достучаться. При этом якобы главным было убедить "забытых мужчин и женщин". Трамп якобы получил такую черту характера, когда работал в гостиничном бизнесе. Тогда он пытался получить максимальную информацию о своей команде. "Сейчас забытые мужчины и женщины Америки, наконец, имели кандидата, который слышал их заботы и они могли его поддержать", - утверждает Спайсер.

Спайсер также рассказал и о встрече с Трампом после поражения кандидата от республиканцев Митта Ромни в 2012 году. Встреча состоялась в Trump Tower в Нью-Йорке. Тогда Спайсер вместе с тогдашним председателем Республиканского национального комитета Райнсом Прибусом решили провести встречи с крупнейшими донорами партии в Нью-Йорке. Одним из них и был Дональд Трамп. По словам Спайсера, они шли в Trump Tower за конструктивной критикой и большим количеством средств. Трамп был горячим сторонником Ромни и очень разочаровался из-за его поражения. По словам Спайсера, он начал рассказывать об огромных преимуществах демократов в социальных медиа и данных избирателей. Трамп кивнул и дал свой анализ проигрыша республиканского кандидата: "Ромни облажался. Он должен был дать мне слово на съезде. Он мог использовать меня больше".

В мае 2016 году Спайсер наконец встретился с Трампом и "реалити-шоу стало реальным". Встреча состоялась на борту Trump Force One – частного самолета действующего президента США, на котором тот передвигался во время предвыборной кампании. По его словам, Трампа часто критиковали в СМИ за чрезмерную помпезность, однако интерьер самолета экс-пресс-секретарь Белого дома оценил весьма изысканно и стильно. Спайсер описал разговор с Трампом довольно дружелюбнsv – они обсудили ход предвыборной гонки. Однако по словам Спайсера, они имели разные взгляды на перспективы Республиканской партии. Спайсер рассказал о двух моментах, в которых был не согласен с Трампом и вынужден был оправдываться за президента. Первый касался латиноамериканцев. Когда Трамп объявил, что будет баллотироваться на выборах, он заявил о них так: "Они присылают людей, у которых много проблем, и они приводят к этим проблемам у нас. Они приносят наркотики. Они совершают преступления. Они насильники".

По словам Спайсера, он был абсолютно шокирован таким заявлением после того, сколько усилий сделала Республиканская партия, чтобы снискать благосклонность латиноамериканских избирателей. Бывший пресс-секретарь Белого дома отметил, что это "настолько отличалось от позиции республиканцев, что имело вид некой пародии". От имени комитета партии он затем заявил, что такие высказывания Трампа относительно американских мексиканцев точно не будут полезными в их совместном деле. Вторая ситуация касалась сенатора Джона Маккейна, когда Трамп заявил, что он вовсе не герой войны, поскольку был пойман (Маккейн провел четыре года в плену и отказывался уходить пока все его товарищи не будут освобождены). Спайсер вместе с коллегами-республиканцами был шокирован таким заявлением и написал у себя в Twitter следующее сообщение: "Сенатор Джон Маккейн - американский герой, потому что он служил своей стране и пожертвовал больше, чем кто-либо может себе представить".

"Он как единорог, как единорог, который плывет над радугой. Его прямолинейность в высказываниях влечет риски, которые могут взять на себя далеко не все кандидаты. Его способность маневрировать от, казалось бы, момента конца карьеры до агрессивных нападений на оппонентов – это талант, который способны мобилизовать лишь несколько политиков", - говорится в книге.

Как сообщал УНИАН, Шон Спайсер подал в отставку в июле 2017 года. Причиной увольнения New York Times называло несогласие Спайсера с назначением Энтони Скарамуччі председателем департамента коммуникаций Белого дома.