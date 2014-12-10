Путин мыслит в отношении Украины категориями XIX века – Касьянов

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом в Москве на заседании Гражданского дискуссионного клуба «Россия» заявил экс-премьер-министр России, сопредседатель Республиканской партии России — Партии народной свободы (РПР-ПАРНАС) Михаил Касьянов.

«Украина - суверенное государство, которое имеет право самостоятельно решать, будет ли она вступать в Евросоюз или НАТО или нет. Почему мы должны или кто-то должен лишать Украину права решать свою судьбу. Хотят в Евросоюз - пусть идут в Евросоюз. Хотят в НАТО - пусть идут в НАТО. Это менталитет или способности видения, как взаимодействуют государства или нации между собой, конца XIX века. Это все уже ушло», - убежден он.

По словам Касьянова, никто не имеет право лишать Украину возможности решать свою судьбу самостоятельно, а тем более - решать за Украину, как она должна поступать в том или ином случае.

«Почему мы или кто-то еще должны договариваться за спиной у украинцев и говорить, что вы не имеете права, дорогие наши братья-славяне, решать свою судьбу, потому что нам это не интересно или не полезно? Путин желает вернуть нас на век назад и еще пытается доказывать, что он прав», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в ноябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о том, что России нужны гарантии невступления Украины в НАТО.

Читайте такжеРоссия фактически продолжает аннексировать Донбасс – экс-премьер РФВ МИД РФ также заявляли, что Россия хочет получить гарантии невступления Украины в НАТО после ее отказа от внеблокового статуса.

24 ноября генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина будет членом Альянса, если выполнит критерии и если этого захочет.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Украина должна отказаться от внеблокового статуса, а будет ли страна вступать в НАТО - решит народ на референдуме.