Украина вступит в НАТО, когда выполнит все критерии для членства – генсек Альянса

Как передает собственный корреспондент УНИАН, так он ответил на вопрос относительно членства Украины в Альянсе во время заседания Парламентской ассамблеи НАТО, которая происходит сегодня в Гааге (Нидерланды).

„Открытые двери остаются открытыми. Мы так решили. Я был на саммите в Бухаресте, когда мы решили, что Украина будет членом (НАТО). Это решение остается в силе, если Украина выполнит критерии для членства и если она этого захочет”, - заявил Столтенберг.

Вместе с тем генсек НАТО напомнил, что Украина решила избрать внеблоковую политику. „Вопрос украинского членства не было на повестке дня в последние годы, потому что Украина так решила. Я уважаю это решение, потому что каждая суверенная нация решает для себя, какую выбрать политику безопасности. Но наши двери открыты для стран, которые выполнили критерии для членства, и это действительно для Украины”, - подчеркнул Столтенберг.

Читайте также: Шансы Украины на вступление в НАТО зависят от ее народа

Как сообщал УНИАН, 23 ноября министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил мнение, что Украине не стоит рассчитывать на скорое вступление в НАТО.

«Относительно вопроса об Альянсе действующим остается то, что я говорил в течение месяцев: я вижу партнерские отношения Украины и НАТО, однако не членство», - заявил Штайнмайер.