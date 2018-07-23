Washington Post: Россия уже давно не хочет «нормальных» отношений с США

В Хельсинки российский президент просто насмехался над американскими спецслужбами.

Когда президент России Владимир Путин принял то, что американские чиновники называют операцией ГРУ по вмешательству в американские выборы в 2016 году, он, несомненно, знал, что это подорвет американо-российские отношения. Разведка США в какой-то момент все бы узнала. Это и есть риск в проведении операции такого масштаба.

Очевидно, что американский народ, конечно же, был бы в ярости. Как это бывало в прошлом, обе партии объединились бы против России. В мыслях Путина должен был бы появиться вопрос: «Что мне придется потерять?». Российские интересы будут удовлетворены, если Москва попытается улучшить сломанные отношения с американцами или же если пойдет в наступление? С точки зрения более слабой страны, чем НАТО, стало бы нападение лучшей защитой? Об этом на страницах Washington post пишет директор проекта разведки и обороны в Гарвардском центре Белфера, бывший директор по вопросам разведки и контрразведки Департамента энергетики США и экс-офицер ЦРУ с 23-летним опытом службы Рольф Моватт-Ларссен.

Читайте такжеТрамп пообещал стать "худшим врагом" Путина, если наладить отношения не получится

Видимо, оценив все «за» и «против», ветеран КГБ решил, что выгоды от попыток повлиять на американские выборы слишком хороши, чтобы упустить такую возможность. Вопрос о том, победит ли предпочтительный кандидат Дональд Трамп, был сомнительным. В лучшем случае он должен был взять верх, но тогда бы появились обвинения в том, что Россия поддерживала его. По худшему сценарию, победила бы Хиллари Клинтон, которая, вероятно, заняла бы еще более жесткую позицию в отношении Москвы, чем предыдущий демократ в Белом доме Барак Обама. Но она была бы ослаблена проблемами во внутренней политике после таких выборов. В любом случае, Путин, очевидно, отбрасывал любые шансы возродить хорошие отношения с США.

Первые обвинения со стороны администрации Обамы в отношении российского вмешательства в выборы прозвучали осенью 2016 года. Но это никак не сдержало Путина. Даже когда Дональд Трамп занял Овальный кабинет, Кремль, кажется, не оставил попыток проникнуть в американскую политику и круги национальной безопасности. Появились дополнительные вопросы о том, насколько активно Москва пыталась повлиять на британский референдум о Brexit, выборы во Франции или Германии. А разоблачение российских шпионов указывает на то, что агрессивные операции Кремля не прекратились.

Читайте такжеАмериканские СМИ о встрече Трампа с Путиным: что-то похожее на саммит со Сталиным в Ялте, что может подорвать Украину

После встречи Трампа с Путиным в Хельсинки стало понятно, почему все это происходит: Россия на самом деле не хочет вернуться в «нормальным» отношениям с Западом. Путин уже давно отказался от этой цели в пользу создания авантюр, которые идут на пользу российским интересам. Ослабление США вписывается в эти интересы. В Хельсинки, имея дело с наиболее дружественным американским президентом за все время, Путин насмехался над американской разведкой, умаляя версию о том, что Трамп был интересен для него в начале политической карьеры американского бизнесмена. Кроме того, он выдвинул свои требования относительно допроса американских граждан и бывших послов. Стоит ждать еще больше вражеских шагов с его стороны в будущем.