Продолжительность жизни в Японии достигла нового исторического рекорда

По средней продолжительности жизни женщин в мире Япония находится на втором месте после Гонконга.

Министерство здравоохранения и труда Японии опубликовало статистику, согласно которой в прошлом году средняя ожидаемая продолжительность жизни японцев продолжила увеличиваться, установив новый исторический рекорд.

Об этом пишет Главком со ссылкой на Синьхуа.

Согласно статистике, в прошлом году в Японии средняя продолжительность жизни для женщин составила 87,26 года, для мужчин - 81,09 года, повысившись по сравнению с предыдущим годом на 0,13 и 0,11 соответственно.

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Как сообщили японские СМИ, среди всех опубликованных стран и регионов по продолжительности жизни женщин за прошлый год Япония уступает только Сянгана в Китае (Гонконге – ред.), занимая три года подряд 2-е место.

По средней продолжительности жизни мужчин Япония следует после Сянгана и Швейцарией и занимает 3-е место, опустившись по сравнению с предыдущим годом на одну строчку.