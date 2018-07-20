Задержанная в США россиянка Бутина поддерживала аннексию Крыма и боевиков на Донбассе

Российская шпионка Мария Бутина оправдывала аннексию Крыма и говорила, что "Донбасс идет тем же путем".

Задержанная за незаконную деятельность по продвижению интересов России в США Мария Бутина выступала в поддержку боевиков на Донбассе.

Об этом свидетельствуют записи в ее блоге в Живом Журнале, а также видео на ее канале в Youtube, передает ТСН.

В июне 2014 года Бутина была участником митинга в поддержку так называемой "Новороссии", который проходил в Москве. В своем блоге она призывала людей идти на митинг и жертвовать деньги боевикам. Также она заявляла, что "русские Украины имеют право на восстание".

Кроме того, Бутина писала, что если бы в России было разрешено свободное ношение оружия, то российских наемников на Донбассе было бы гораздо больше.

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На этом же митинге Мария Бутина была одним из спикеров. В своем выступлении она оправдывала аннексию Крыма и говорила, что "Донбасс идет тем же путем". Бутина призвала поддержать боевиков "добровольцами, гуманитарной помощью, в интернете и всеми способами". Вместе с этим события на Донбассе она назвала "гражданской войной".

Также в блоге Марии Бутиной есть много записей, в которых она пишет о своем посещении Крыма во время и после аннексии. В частности, она проводила собрание сторонников свободного ношения оружия.

Как сообщал УНИАН, 15 июля в Вашингтоне по обвинению "в заговоре с целью работы агентом Российской Федерации" без уведомления властей США задержали 29-летнюю россиянку Марию Бутину. В частности, Бутину обвиняют в попытках "развивать связи в США и проникать в организации, которые имеют влияние на американскую политику".

Позже Федеральный окружной суд Вашингтона отказался отпускать Марию Бутину под залог.