Суд в США отказался освободить под залог россиянку, подозреваемую в шпионаже

23:46, 18 июля 2018
Мир
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Мария Бутина / REUTERS

Федеральный окружной суд Вашингтона отказался отпускать под залог россиянку Марию Бутину, обвиняемую в сговоре и в ведении деятельности в интересах иностранного государства без регистрации.

Об этом сообщает Reuters.

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Соответствующее решение суд принял из-за риска побега Бутиной из США.

Во время слушания в окружном суде штата округа Колумбия прокуроры показали фотографию Бутиной. На ней изображено, как она встречается в ресторане в Вашингтоне с российским агентом разведки.

Сама Бутина на заседании суда формально отказалась признать свою вину.

Как сообщал УНИАН, 15 июля в Вашингтоне по обвинению "в сговоре с целью работы агентом Российской Федерации" без уведомления властей США задержали 29-летнюю россиянку Марию Бутину.

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Теги: #США#Россия#шпионаж