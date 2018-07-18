Суд в США отказался освободить под залог россиянку, подозреваемую в шпионаже

Сама россиянка Мария Бутина на заседании суда формально отказалась признать свою вину.

Федеральный окружной суд Вашингтона отказался отпускать под залог россиянку Марию Бутину, обвиняемую в сговоре и в ведении деятельности в интересах иностранного государства без регистрации.

Об этом сообщает Reuters.

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Соответствующее решение суд принял из-за риска побега Бутиной из США.

Во время слушания в окружном суде штата округа Колумбия прокуроры показали фотографию Бутиной. На ней изображено, как она встречается в ресторане в Вашингтоне с российским агентом разведки.

Сама Бутина на заседании суда формально отказалась признать свою вину.

Как сообщал УНИАН, 15 июля в Вашингтоне по обвинению "в сговоре с целью работы агентом Российской Федерации" без уведомления властей США задержали 29-летнюю россиянку Марию Бутину.