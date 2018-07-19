Цукерберг подтвердил факт вмешательства РФ в выборы президента США через Facebook

Речь идет о работе хакеров военной разведки РФ.

Россия пыталась вмешиваться в избирательный процесс в США 2015-2016 годов с помощью социальной сети Facebook.

Об этом в интервью изданию Recode рассказал основатель и руководитель Facebook Марк Цукерберг.

"Из показаний, которые мы видели, становится вполне понятно, что Россия действительно пыталась повлиять на выборы", - сказал он.

По словам Цукерберга, руководство соцсети пыталось действовать в кооперации с правительством в деле российского вмешательства. Им в Facebook занималась российская группа хакеров, которая является частью военной разведки РФ. Правительство США ее называет APT28.

Читайте такжеТрамп получил доказательства «вмешательства России» еще за две недели до инаугурации - NYT

"Мы определили это, фактически, в середине 2015 года и сообщили ФБР. Когда мы видели подобную активность во время кампании (избирательной - ред.) 2016 года, что они пытались узнать персональную информацию людей, мы также сообщали это лицам, которые, как мы считали, оказались под угрозой. Позднее мы также обнаружили, что они создали фальшивый аккаунт и фальшивые страницы под видом DCLeaks (веб-сайт, ответственный за "слив" писем американских чиновников - ред.), для того, чтобы передать похищенную информацию журналистам", - говорит Цукерберг.

По словам руководителя Facebook, руководство компании передало всю информацию сотрудникам ФБР. Цукерберг добавил, что сейчас расследование продвинулось значительно дальше и теперь факты легче сложить вместе.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп признал личную ответственность руководителя РФ Владимира Путина за вмешательство в президентские выборы 2016 года.