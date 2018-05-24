Виновные в катастрофе MH17 должны понести ответственность - посольство Британии

В Британии обеспокоены заключением, что самолет сбит из зенитно-ракетного комплекса, принадлежащего российской армии.

Посольство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии подчеркивает, что виновные в катастрофе малайзийского самолета «Боинг 777» (рейс MH17) в июле 2014 года над Донецкой областью должны понести ответственность.

Об этом говорится в сообщении посольства Великобритании в Украине в социальной сети Facebook.

"Приветствуем отчет Совместной следственной группы по расследованию сбивания MH17", - заявили британские дипломаты.

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В посольстве отметили, что заключение о том, что зенитно-ракетная установка "Бук", из которой был сбит гражданский самолет, принадлежит российской армии, вызывает серьезную обеспокоенность.

"Жертвами стали 298 невинных людей, из них 10 британцев. Виновные в этом должны понести ответственность", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 мая, Совместная группа по вопросам расследования катастрофы самолета «Малайзийских авиалиний», в которую входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина, представила дополнительные доказательства относительно ключевой роли России в трагической катастрофе рейса MH17.

Совместная группа пришла к заключению, что зенитный ракетный комплекс «Бук», выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ.