Rzeczpospolita: Слова Путина о сохранении части транзита газа через Украину не утешают

Он фактически повторил слова Берлина, который пытается устранить сопротивление «Северному потоку-2» в Европе.

Совместная пресс-конференция президентов США и России не принесла хороших знаков. Скорее наоборот, убеждение, что дело дошло до опасных игр с глобусом, лишь укрепились. Тревожно прозвучали и слова Владимира Путина относительно Украины. Он возложил на Киев вину за невыполнение Минских соглашений, на что Дональд Трамп никак не отреагировал. А стоило бы, потому что главная проблема охваченных войной районов на Востоке Украины – это как раз агрессия Москвы.

Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita, добавляя, что президент России все же допустил нечто, что якобы должно утешить Киев. Он сказал, что часть транзита российского газа на Запад через украинскую территорию может быть сохранена. Почему «якобы»? Потому что это аргумент, который также использует Германия в попытке ослабить сопротивление против построения газотранспортной системы «Северный поток-2», против которой выступает и Трамп. Если бы эта ГТС была построена, Кремль мог бы перекрывать Украине «газовый краник», когда вздумается.

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Из Хельсинки можно сделать еще один мрачный вывод о том, что во главе США стоит президент, которому легче критиковать предшественников, чем Россию – страну, которая своим врагом считает Запад включая Америку. Трамп также не стесняется публично говорить, что в вопросе вмешательства России в американские выборы, он скорее поверит Путину, чем американским спецслужбам. Казалось, это было даже самое главное, что он хотел сказать миру на пресс-конференции в Хельсинки. А тем временем страх старых линий на глобусе не только не исчезает, а усиливается.