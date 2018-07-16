Отправивший войска в Украину Путин не видит "объективных причин" напряженности между США и РФ

Российский президент считает состоявшиеся переговоры с Трампом «весьма успешными и полезными».

Президент РФ Владимир Путин объявил, что напряженная атмосфера между Российской Федерацией и США «не имеет объективных причин».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции в Хельсинки по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

«Всем очевидно, что двусторонние отношения переживают сложный период, однако эти трудности, сложившаяся напряженная атмосфера не имеют объективных причин», - сказал Путин.

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Он подчеркнул, что холодная война уже давно закончилась, эпоха острого идеологического противостояния двух стран ушла далеко в прошлое, обстановка в мире кардинально изменилась.

По его словам, сегодня и Россия, и США сталкиваются с совершенно иными вызовами.

«Это и опасная разбалансировка механизмов международной безопасности, стабильности, региональные кризисы, расползание угроз терроризма и трансграничной преступности, криминалитетность, нарастание проблем в мировой экономике», - заявил российский президент.

Путин добавил, что переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки господином Дональдом Трампом прошли в откровенной и деловой атмосфере.

«Считаю их весьма успешными и полезными», - сказал он.

По его словам, на переговорах рассмотрены двусторонние вопросы и ключевые вопросы международной повестки дня.

«Контакты по линии спецслужб полезно переместить на системную основу. Напомнил президенту Соединенных Штатов о предложении воссоздать рабочую группу по антитеррору», - сказал Путин.