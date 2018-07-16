Трамп назвал встречу с Путиным в формате тет-а-тет «хорошим началом»

Лидеры стран сейчас проводят расширенную встречу.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в формате тет-а-тет «хорошим началом».

Об этом он сказал журналистам в начале расширенной встречи с президентом РФ с участием делегаций во время обеда, что было показано американским онлайн-ресурсом C-SPAN.

«Я думаю, что это хорошее начало. Очень, очень хорошее начало для всех», - подчеркнул Трамп.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 июля, Путин и Трамп прибыли в президентский дворец в Хельсинки (Финляндия) для ведения переговоров. В начале встречи Трамп поздравил Путина с проведением Чемпионата мира по футболу, назвав его одним из лучших турниров. Также он назвал хорошим делом поладить с Россией. Американский президент подчеркнул, США и РФ - два больших ядерных государства, что нехорошо для мира. В свою очередь, президент РФ заявил о необходимости подробно обсудить двусторонние отношения.