В результате авиаудара в Сирии погибли не менее 54 человек – правозащитники

В результате авиаудара по контролируемой террористами территории погибли не менее 28 мирных жителей, отметили правозащитники. Большинство жертв составляют беженцы из Ирака.

В результате авиаудара по сирийской территории, которая контролируется террористической группировкой "Исламское государство", погибли по меньшей мере 54 человека.

Об этом сегодня сообщила правозащитная организация Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR), передает Deutsche Welle.

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По информации правозащитников, удару подверглась фабрика по выпуску мороженого. Среди погибших - не менее 28 мирных жителей, большинство из них составляют беженцы из Ирака, отмечают представители SOHR.

По их данным, не ясно, кто нанес авиаудар - ВВС Ирака, или самолеты международной антеррористической коалиции во главе с США.

Эксперты SOHR, базирующейся в Лондоне, получают данные от сети информаторов в Сирии. Их утверждения не всегда могут быть подтверждены официально.