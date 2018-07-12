Bloomberg: Украина тратит на оборону большую долю от ВВП, чем любая страна НАТО

Пока американский президент добивается от союзников уставных 2% от ВВП, Киев тратит на армию значительно больше.

Президент США Дональд Трамп ворчит, что партнеры по НАТО не выполняют цели по увеличению расходов на оборону. И в это время одна страна, которая только хочет присоединиться к альянсу, затмевает в этом измерении всех его стран-участниц, включая США. Об этом пишет Bloomberg.

Украина, чьи стремления начать процесс подготовки к обретению членства в НАТО вряд ли найдут отклик на нынешнем саммите в Брюсселе, за прошлый год потратила 6% от ВВП на оборону. Это в то время, когда конфликт против подконтрольных Кремлю боевиков затягивается.

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Издание напоминает, что Киев будет нервно следить за следующей встречей, на которую отправится Дональд Трамп. На следующей неделе американского президента ожидает разговор с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.