Трамп предложил союзникам по НАТО вдвое увеличить финансирование Альянса

Лишь половина стран-членов будет тратить на НАТО нынешние необходимые 2% ВВП.

Президент США Дональд Трамп предлагает, чтобы страны-члены НАТО отчисляли на деятельность Альянса ежегодно 4% ВВП своей страны. Сейчас же этот показатель составляет 2%.

О таком предложении Дональда Трампа сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Associated Press.

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"Неясно, к какому времени, по замыслу Трампа, страны НАТО должны увеличить финансирование", - сказала она.

Напомним, Трамп последовательно критикует страны НАТО за недостаточный, по его мнению, вклад в содержание Альянса". По оценкам НАТО, лишь 15 из 29 стран Альянса будут до 2024 года тратить 2% ВВП на содержание НАТО.