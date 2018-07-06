Трамп будет говорить о "вредной деятельности" России на встрече с Путиным - посол США в Москве

Президент Трамп верит, что улучшение отношений с Москвой пойдет на пользу и США, и России.

Президент США Дональд Трамп будет обсуждать "вредную деятельность" России во время саммита с лидерами НАТО и на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.

Об этом заявил посол США в России Джон Хантсман, передает Голос Америки.

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"Президент верит, что улучшение отношений с Россией пойдет на пользу и США, и России, но мяч на самом деле находится на русском поле и президент не снимает с России ответственность за ее вредную деятельность", - заявил Хантсман.

"Мы очень внимательно будем следить за ситуацией, но мир всегда стоит усилий", - добавил Хантсман.

Встреча президентов США и России должна состояться 16-го июля в Хельсинки. По словам самого Дональда Трампа, в ходе встречи вероятно будут подняты в том числе вопросы войны в Сирии и Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп планирует 16 июля в Хельсинки сначала провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным "один на один", а потом уже продолжить переговоры в присутствии помощников.