В ходе вооруженного противостояния в Грозном сгорело несколько зданий

В столице Чечни городе Грозном после боевых столкновений между сторонниками независимости республики и силовиками главы Чечни Рамзана Кадырова сгорели несколько зданий.

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