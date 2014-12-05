В ходе вооруженного противостояния в Грозном сгорело несколько зданий
11:52, 05 декабря 2014Мир
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В столице Чечни городе Грозном после боевых столкновений между сторонниками независимости республики и силовиками главы Чечни Рамзана Кадырова сгорели несколько зданий.
Грозный после противостояния: обгоревшие здания несколько десятков погибших / twitter.com
В ходе столкновений часть сторонников независимости была заблокирована и уничтожена в Доме печати, в городе продолжаются поисковые мероприятия, передает радио "Свобода".
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