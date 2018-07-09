США и Россия при подготовке к встрече Трампа и Путина обмениваются позиционными документами - Кремль

В документах изложены позиции по вопросам, где «продолжают наблюдаться расхождения во мнениях, и по тем вопросам, где могут прощупываться совпадения».

В Кремле заявили, что Российская Федерация и США при подготовке к встрече президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина обмениваются позиционными документами.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас ведется подготовка к саммиту на экспертном уровне.

«В ходе подготовки стороны обмениваются позиционными документами, где изложены взгляды по тем вопросам, по которым продолжают наблюдаться расхождения во мнениях, и по тем вопросам, где могут прощупываться совпадения», - сказал Песков.

Он подчеркнул, что «пока предварительно рано говорить о сближении позиций».

При этом Песков предложил дождаться встречи лидеров США и РФ 16 июля в Хельсинки (Финляндия).

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в госструктурах США сообщила, что Москва передала Вашингтону проект двухстраничного совместного заявления президентов.