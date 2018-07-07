Встреча Трампа с Путиным в Хельсинки: в НАТО озвучили свои опасения

В НАТО опасаются, что Трамп на встрече с Путиным может достичь несогласованных с альянсом договоренностей.

В НАТО опасаются, что президент США Дональд Трамп на встрече с президентом России Владимиром Путиным 16 июля в Хельсинки может достичь договоренностей, не согласованных с альянсом.

Об этом трансатлантический координатор правящей коалиции ФРГ Питер Байер заявил в опубликованном в субботу интервью медиагруппе Funke Mediengruppe.

"В альянсе имеются большие опасения по поводу того, каких соглашений могут достичь Трамп и Путин", - сказал Байер.

Трамп, который планирует выехать в Европу во вторник, 10 июля, проведет встречи с союзниками по НАТО в Брюсселе и посетит Великобританию, прежде чем встретиться тет-а-тет с Путиным.

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Байер сказал, что недавний саммит Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре вызвал опасения, что Трамп позволит Путину «поставить на него» в Хельсинки.

"Ким дал только обещания. Мы не знаем, прекратил ли он обогащать уран. Однако Трамп объявил саммит успешным", - сказал Байер.

Также в сообщении напоминается, что ранее председатель Мюнхенской конференции по безопасности, бывший посол Германии в США Вольфганг Ишингер не исключил, что Трамп может отказаться от подписания коммюнике на саммите НАТО на следующей неделе в Брюсселе, как это было на саммите G7 (8-9 июня в Канаде - УНИАН).

Как сообщал УНИАН, саммит НАТО состоится 11-12 июля в Брюсселе.

Американские СМИ сообщили, что в Финляндии 16 июля состоится неформальная встреча Путина и Трампа без помощников и журналистов, на этом якобы настаивает сам Трамп.