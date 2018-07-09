Спецпрокурору США по "российскому делу" могут отказать в возможности задать вопросы Трампу лично

Трамп несколько раз говорил, что он готов ответить на вопросы в рамках 14-месячного расследования Мюллера.

Юристы президента США Донадьда Трампа могут не позволить спецпрокурору Роберту Мюллеру лично задать ему вопросы в рамках расследования российского вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Бывший мэр Нью-Йорка и адвокат Трампа Руди Джулиани заявил, что адвокаты президента хотят получить от следственных Мюллера показания, которые указывают на правонарушения со стороны Трампа, прежде чем они согласятся на беседу спецпрокурора с ним.

Трамп несколько раз говорил, что он готов ответить на вопросы в рамках 14-месячного расследования Мюллера, но Джулиани заявил, что «нам хотелось бы знать, есть ли какие-то факты, которые дают основание для расследования - первоначальные или созданы, - потому что мы таких найти не можем. И никто другой не может".

По словам Джулиани, прокурорам "не нужно доказывать преступление, они должны лишь дать фактическую основу, которая приводит к подозрениям в совершении преступления".

"Мы не смогли найти ничего, что можно было бы инкриминировать (президенту - ред), и мы хотим знать, на чем основывается это расследование".

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Сейчас нет никакой информации о возможных сроках завершения расследования Мюллера. Команда спецпрокурора не реагирует публично на регулярные атаки Трампа, который утверждает, что следователи относятся к нему предвзято.

Трамп много раз утверждал, что расследование является попыткой демократов оправдаться за поражение на выборах их кандидата - бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон.

Джулиани заявил, что Мюллер не настаивал бы на беседе с Трампом, "если бы у них что-нибудь было" на президента, хотя собранные спецпрокурори доказательства ничего не известно.

Мюллер может направить Трампу повестку с требованием дать показания большому жюри присяжных, если президент не согласится на разговор. По этому поводу Джулиани сказал: "Если он на это пойдет, то мы сможем добиться отмены такого решения".

Попытка заставить Трампа давать показания может привести к длительной юридической волокиты. Дело может оказаться в Верховном суде США.