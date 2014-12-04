Армения ратифицировала договор о присоединении к Евразийскому экономическому союзу

Документ о присоединении Армении к ЕАЭС было подписано 10 октября в Минске на заседании Высшего евразийского экономического совета, сообщает Lenta.ru со ссылкой на ТАСС.

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Соглашение о создании союза заключили Россия, Беларусь и Казахстан, оно вступит в силу с 2015 года. Функционирования ЕАЭС предусматривает свободу передвижения товаров, капитала и рабочей силы, а также проведение согласованной экономической политики России, Беларуси и Казахстана и переход к единому таможенному тарифу.