Саакашвили требует от президента Грузии вернуть ему гражданство

Саакашвили заявил, что хочет вернуть гражданство Грузии для того, чтобы участвовать в выборах.

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михеил Саакашвили обратился к нынешнему президенту Грузии Георгию Маргвелашвили с требованием возврата гражданства.

Об этом сообщает ТСН.иа со ссылкой на Rustavi-2.

Саакашвили заявил, что хочет вернуть гражданство Грузии для того, чтобы участвовать в выборах. Он также подчеркнул, что гражданства его лишили с нарушениями.

"Маргвелашвили - абсолютный трус, потому что, в первую очередь, он отнял у меня гражданство. Если у него есть элементарное мужество, если в нем есть хоть капля человеческого, пусть вернет мне грузинское гражданство", - сказал экс-президент.

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Он добавил, что покажет, кого реально боится грузинское правительство и кем будут пугать народ, если Саакашвили пустят в страну. По его словам, между ним и грузинским народом нет "никаких фильтров".

Напомним, городской суд Тбилиси признал экс-президента Грузии Михеила Саакашвили виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили. Рассмотрение и одобрение приговора проходили заочно.

Ранее сообщалось, что Саакашвили намерен к осени вернуться в Грузию.