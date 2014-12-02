The New York Times: Получив дипломатическое поражение, Путин решил сотрудничать с Турцией

В статье под названием «Получив дипломатическое поражение, Путин решил сотрудничать с Турцией», опубликованной на сайте газеты New York Times, Эндрю Рот пишет о том, что президент Владимир Путин заявил в понедельник, что отказывается от российского газопровода «Южный поток», грандиозного проекта, который должен был установить господство страны в Юго-Восточной Европе, но вместо этого стал жертвой все более сложных отношений России с Западом.

Это стало дипломатическим поражением для Путина, который заявил, что Россия перенаправит газопровод в Турцию. Он представил неудачу со строительством нефтепровода как потерю для Европы и обвинил Брюссель в неуступчивости.

Такое решение также казалось особой победой для Европейского Союза и администрации Обамы, которые в этом году показали себя довольно беспомощными, когда Путин аннексировал Крым и разжег восстание на востоке Украины.

Россия уже давно представила «Южный поток», проект на $ 22 млрд , как серьёзный деловой ход. Но Вашингтон и Брюссель отклонили его как завуалированную попытку Кремля закрепить свою позицию доминирующего поставщика в Европе в обход Украины, чьи споры с Москвой по поводу цены дважды приводили к прекращению поставок в последние годы.

Конфликт в Украине увеличил давление со стороны Европы, которая выступала против трубопровода, и в июне строительство в Болгарии было остановлено. Когда увеличилось дипломатическое и экономическое давление, Путин лично решил отменить проект, сказал министр энергетики России Александр Новак.

Если в этой ситуации и есть победитель, то это Турция, которая, наряду с Китаем и другими нуждающимися в энергоресурсах развивающимися странами, использовала раскол между Востоком и Западом, чтобы получить долгосрочные поставки энергоносителей по льготным ценам. В понедельник в ходе пресс-конференции в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Путин заявил, что Турция получит скидку на газ и дополнительные три миллиарда кубических метров газа в год.

Путин сказал, что линия трубопровода в Турцию в конечном счете может быть подключена к устью скважины в Греции, если это будет экономически оправдано рыночными условиями в Европе.

Конфликт в Украине и напряженные отношения между Киевом и Москвой, в результате, бросили тень на всю европейскую энергетическую отрасль. Большинство российского газа по-прежнему транспортируется в Европу через Украину, для Киева это единственный источник политического влияния на своего могущественного соседа.

Когда кризис в Украине усугубился, в конце концов, превратившись в противостояние вроде «холодной войны», западные державы решили сопротивляться агрессивной политике Путина на каждом шагу. Одной из таких попыток стал трубопровод «Южный поток».

Конфликт в Украине также способствовал тому, что Путин отвернулся от Запада. Он подписал крупную и давно планируемую сделку о поставках газа в Китай и начал искать другие, неевропейские рынки для своей нефти и газа. Это также подтвердило нерентабельность нового газопровода.

Президент России лично занимается стратегией действий с энергоресурсами и трубопроводами, которые, возможно, являются основным источником его власти на международной арене. На протяжении многих лет, Путин и Запад боролись за трубопроводные маршруты, в своего рода Большой Игре за то, кто будет контролировать поставки энергоресурсов в Европе.

Россия одержала крупную победу с трубопроводом «Nord Stream» (Северный поток) в Германии, который открылся в 2011 году. Но энергетические рынки в последние годы изменились благодаря новым источникам газа, в основном из Северной Америки, которые становятся доступными для Европы.

В то же время, резкое падение цен на нефть выжимает финансы Кремля, возможно, исключая многомиллиардные инвестиции в трубопровод, который, может, так никогда и не окупится, несмотря на политические преимущества.

Тем не менее, аналитики считают, что даже 4,5 миллиарда долларов, которые Газпром, государственная энергетическая компания, уже инвестировал в «South Stream» (Южный поток) не были полностью потрачены впустую. Одни только разговоры о его строительстве за последнее десятилетие помогли предотвратить серьёзные попытки Запада построить конкурирующий трубопровод, который гарантировал бы поставки газа в Европу не из России.

Даже отступая, Путин все равно нападает.

«Если Европа не хочет, чтобы это было реализовано, то так и будет», сказал он о трубопроводе во время пресс-конференции, которая транслировалась по всей России в прайм-тайм. Он сказал, что было бы «смешно» инвестировать сотни миллионов долларов в трубопровод, чтобы провести его в Европу через Болгарию только для того, чтобы потом отказаться от него из-за политических разногласий.

«Мы считаем, что это не совпадает с экономическими интересами Европы и вредит нашему сотрудничеству», добавил Путин. «Но такое решение приняли наши европейские друзья. В конце концов, они клиенты. Это их выбор».

Путин также раскритиковал Болгарию, которая заморозила строительство газопровода в июне под давлением со стороны Европейской комиссии, которая предположила, что трубопровод может нарушить энергетическое и антимонопольное законодательство.

В следующих инструкциях, Болгария приняла плату до $500 млн в год и была «лишена возможности действовать в качестве суверенного государства», заявил Путин.

Россия является наиболее важным международным союзником президента Сирии Башара аль-Асада, в то время как турецко-сирийские отношения очень напряженные. Тем не менее, аналитики считают, что Турция увидела возможность воспользоваться противостоянием России с Западом, в частности карательными санкциями, которые Россия ввела против импорта европейского продовольствия.

Помимо продовольствия, Россия и Турция нашли другие сферы для экономического сотрудничества. Россия планирует начать строительство на первой в Турции атомной электростанции.

«Санкции против России позволили России наложить свои запреты на импорт из стран ЕС, а Турция пытается воспользоваться этим расколом и стать более крупным экспортером», сказал Синан Ульген, бывший турецкий дипломат и ученый в Carnegie Europe, группе в Брюсселе, специализирующейся на внешней политике.

«Но все же есть естественный предел тому, насколько это осуществимо», сказал он. «Запад надеется, что Турция не будет увлекаться и подрывать эффективность санкций».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос журналиста во вторник, призвал Турцию присоединиться к санкциям против России и сказал: «Я бы хотел, чтобы как можно больше стран поддержали санкции. Важно, чтобы был результат».

Тем не менее, Эрдоган откровенно сказал о своем презрении к Асаду в понедельник, заявив, что именно «режим Асада виноват в сложившейся ситуации».