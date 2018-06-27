Трампу вряд ли удастся заключить большую сделку на встрече с Путиным - пресса Британии

Повестка скорее в том, чтобы создать побольше шума, а не в том, чтобы попытаться сдвинуть отдельные сегменты отношений между Россией и США с мертвой точки, говорят эксперты.

Кремль и Белый Дом готовятся к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, но ни одна из сторон не ожидает, что саммит приведет к каким-то прорывам в отношениях России и США.

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Об этом пишет Financial Times. А Reuters со ссылкой на источники в администрации США сообщил, что встреча, вероятно, пройдет в столице Финляндии. Это косвенно подтверждает источник газеты в российском правительстве, передает Би-би-си.

Если раньше ожидалось, что президенты встретятся в Австрии, то теперь стороны договорились о переносе саммита в более "удобную с точки зрения логистики" страну, говорит он.

Саммит состоится после визита Трампа в Великобританию 13 июля, точной даты источники газеты назвать не смогли.

27 июня в Москву прилетает советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, чтобы обсудить повестку встречи сначала с главой МИД России Сергеем Лавровым, а затем с Владимиром Путиным.

Несмотря на то что Москва добивалась этой встречи последние 18 месяцев, в Кремле вряд ли возлагают на нее большие надежды, говорит анонимный высокопоставленный источник газеты в Кремле.

"С Трампом лучше быть осторожными. Само то, что встреча состоится, будет означать прогресс. Если удастся договориться хотя бы по одному пункту, это будет победа", - говорит он.

"Бесполезно заставлять людей говорить друг с другом, если они хотят только лаять. Если обе стороны поймут, что есть необходимость в диалоге, то это и будет прогресс", - говорит источник Financial Times в Кремле.

На фоне американских санкций против России из-за ее действий в Украине, а также расследование вмешательства России в президентские выборы США в 2016 году, Трампу вряд ли удастся заключить с Россией какую-то большую сделку, говорят эксперты.

"Трамп последовательно смягчал удары и очень, очень не хотел критиковать Путина", - говорит Эндрю Вайсс, вице-президент фонда Карнеги и бывший директор Совета национальной безопасности США по России.

"Я думаю, что повестка скорее в том, чтобы создать побольше шума, а не в том, чтобы попытаться сдвинуть отдельные сегменты отношений между Россией и США с мертвой точки", - говорит он.

Эту оценку разделяют и в Кремле. "Я не думаю, что нам удастся достигнуть какой-то прорывной договоренности - это скорее демонстрация", - говорит кремлевский источник.

"Трамп может попытаться заключить сделку, которая будет казаться важной. Нам достанутся расплывчатые обещания Путина [по Украине] в обмен на одностороннее ослабление санкций, и/или намеренная попытка США навредить саммиту НАТО, Путину могут предложить работать вместе в области безопасности за рамками НАТО", - говорит бывший высокопоставленный сотрудник госдепа США Дэниэл Фрид.

Эксперты считают, что одной из основных тем встречи будет ядерное разоружение, это подтверждают и в российском МИД, но диалог на эту тему возможен только если стороны доверяют друг другу, а такого доверия между США и Россией сейчас нет. "Нам понадобился бы слишком высокий уровень доверия... Сейчас этого доверия нет и в помине", - говорит источник в Кремле.