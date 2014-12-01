Генсек НАТО: 2014 год стал годом агрессии

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции накануне встречи министров иностранных дел альянса, сообщает из Брюсселя корреспондент "ЕвроПравды".

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"2014 год - это год агрессии", - сказал он, подводя итоги года. По его словам, события на Востоке Украины остаются угрозой для всего региона.

"Российское вторжение в Украину подрывает безопасность на атлантическом пространстве", - заявил он, отметив, что Россия до сих пор поставляет оружие и боевиков на территорию Украины.

Второй угрозой он назвал события на Ближнем Востоке, в частности, связанные с объявления о создании "Исламского государства", контролируемого террористами.

"У меня есть четкие ожидания от нынешней министерской встречи. Я ожидаю договоренности о продлении военного присутствия альянса на Востоке Европы, (декларации о) решительной поддержке в адрес Украины, а также запуск новой миссии в Афганистане", - отметил генсек НАТО.