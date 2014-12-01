НАТО не предоставляет гарантий по невступлению - Столтенберг

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом генсек НАТО заявил сегодня, комментируя требование России предоставить гарантии, что Украина не будет членом альянса.

"Что касается членства в НАТО, то идея давать какие-то гарантии противоречит фундаментальным принципам, на которых базируется наша безопасность. Каждая суверенная нация сама решает, как защищать свою безопасность. Поэтому мы никоим образом не можем гарантировать", - сказал он.

Читайте такжеВсе 28 членов НАТО считают, что на востоке Украины присутствуют российские войска - генсекСтолтенберг подчеркнул, что политика НАТО "базируется на политике открытых дверей, которая была очень успешной".

"Страна сама должна решать, хочет она быть военным союзником НАТО или нет. Если страна попросит предоставить ей членство, то мы начнем процесс оценки, соответствует ли она стандартам и принципам. Но это отношения между НАТО и страной, которая запросила членство, и ни одна третья страна не может ветировать эти отношения", - подчеркнул генсек НАТО.

Как сообщал УНИАН, в ноябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о том, что России нужны гарантии относительно невступления Украины в НАТО.

В МИД РФ также заявляли, что Россия хочет получить гарантии невступления Украины в НАТО после ее отказа от внеблокового статуса.

24 ноября Столтенберг заявил, что Украина будет членом НАТО, если выполнит критерии и если этого захочет.

„Двери остаются открытыми. Мы так решили. Я был на саммите в Бухаресте, когда мы решили, что Украина будет членом (НАТО). Это решение остается в силе, если Украина выполнит критерии для членства и если она этого захочет”, - заявил Столтенберг.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Украина должна отказаться от внеблокового статуса, а будет ли страна вступать в НАТО, будет решать народ на референдуме.