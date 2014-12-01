Военные самолеты перебрасывают российские войска в Таганрог - СНБО
13:36, 01 декабря 2014Политика
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На автодорогах Ростовской области РФ наблюдается рост активности движения российской военной техники в сторону Украины.
Иллюстративная фотография: российские военные / Минобороны.рф
Россия продолжает стягивать свои войска к границе с Украиной.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
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«На автодорогах Ростовской области РФ наблюдается рост активности движения российской военной техники без опознавательных знаков в направлении украинской границы», - отметил он.
Кроме того, по словам Лысенко, наблюдается переброска войск военно-транспортными самолетами в Таганрог Ростовской области.
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