В Германии задержали главу автоконцерна Audi

Правоохранители обвиняют Руперта Штадлера в мошенничестве и подлоге относительно характеристик дизельных двигателей в автомобилях Audi.

Генерального директора немецкого автопроизводителя Audi Руперта Штадлера задержали в рамках расследования дела о манипуляциях с дизельными двигателями.

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Об этом сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на информацию компании Volkswagen, которой принадлежит Audi.

Ранее сообщалось, что прокуратура Мюнхена начала расследование в отношении Штадлера в рамках «дизельного» скандала.

11 июня в его квартире прошел обыск. Кроме того, проведен обыск в квартире неназванного члена правления Audi. Как и в случае Штадлера, речь идет об обвинениях в мошенничестве и подлоге. Следствие считает, что оба фигуранта дела имели отношение к продаже европейским потребителям дизельных автомобилей с манипулятивными данными о содержании вредных веществ в выхлопных газах.

Количество обвиняемых по делу, открытому мюнхенской прокуратурой в отношении концерна Audi, достигло 20 человек. Ранее Федеральное ведомство автомобильного транспорта (KBA) объявило об официальном отзыве 60 тысяч моделей A6 и A7 из-за манипуляции с программным обеспечением.

В апреле 2017 года обыски прошли в головном офисе Audi. Тогда речь шла о дизельных двигателях, которые Audi поставил концерну Porsche.

Обе автомобильные марки принадлежат концерну Volkswagen. Ранее, 10 июня, KBA сообщило, что в автомобилях концерна Daimler выявлено пять запрещенных к использованию программных функций, способных отключать систему очистки выхлопных газов. В ведомстве подозревают, что подобными функциями оснащены почти 1 млн автомобилей с дизельным двигателем, которые отвечают норме Евро-6.