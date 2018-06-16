При наезде такси на людей в Москве пострадал украинец - СМИ

Предварительная причина ДТП - не справился с управлением.

В центре Москвы водитель такси не справился с управлением и въехал в толпу пешеходов на тротуаре, среди семи пострадавших есть гражданин Украины.

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Об этом сообщает ТАСС. "Предварительная причина ДТП - не справился с управлением. Водитель задержан, доставлен в территориальный отдел полиции. Проводится проверка", - сообщили в ГУ МВД по Москве.

Обстоятельства и причины аварии, а также состояние пострадавших устанавливаются.

В пресс-службе столичного департамента здравоохранения сообщили о восьми пострадавших. Все пострадавшие в настоящее время госпитализируются в больницы Москвы для проведения диагностики и оказания медицинской помощи.

Источник в экстренных службах сообщил, что после ДТП в медицинские учреждения доставлены трое иностранцев и две россиянки.

"Два гражданина Мексики, один - Украины и две гражданки России госпитализированы в ДТП на улице Ильинка", - сказал собеседник агентства.

По данным Центра организации дорожного движения, наехавший на пешеходов таксист является гражданином Киргизии.